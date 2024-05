Judo, 13 italiani iscritti al Grand Slam di Astana: torna Lombardo, debutto in azzurro per Polling

Da venerdì 10 a domenica 12 maggio il World Tour di judo fa tappa in Kazakistan per il Grand Slam di Astana 2024, ultimo appuntamento del circuito maggiore prima dei Campionati Mondiali di Abu Dhabi (19-24 maggio). A conti fatti la capitale kazaka ospita il penultimo evento valido per il ranking di qualificazione olimpica verso Parigi 2024.

In palio un massimo di 1000 punti (ai vincitori di ciascuna categoria di peso) fondamentali per chi sta ancora inseguendo il pass a cinque cerchi. L’Italia, a meno di imprevisti e rinunce, si presenterà ad Astana con una selezione di 13 atleti (5 donne e 8 uomini) in cui spicca su tutti il nome di Manuel Lombardo, che torna a gareggiare nei suoi -73 kg due mesi dopo il trionfo al Grand Slam di Tashkent per cercare di scalare la classifica e rientrare tra le 8 teste di serie alle Olimpiadi.

Torneo cruciale invece per Flavia Favorini (63), Savita Russo (63), Kim Polling (70), Irene Pedrotti (70), Andrea Carlino (60), Angelo Pantano (60), Elios Manzi (66) e Matteo Piras (66), tutti a caccia di un risultato importante in ottica qualificazione olimpica. La spedizione tricolore verrà completata da Giorgia Stangherlin (78) e dai giovani Manuel Parlati (73), Bright Maddaloni (81) e Jean Carletti (100).

Di seguito la lista completa degli atleti italiani attualmente iscritti al Grand Slam di Astana 2024:

ITALIANI GRAND SLAM ASTANA JUDO 2024

FEMMINILE:

Flavia Favorini (63), Savita Russo (63), Kim Polling (70), Irene Pedrotti (70), Giorgia Stangherlin (78).

MASCHILE:

Andrea Carlino (60), Angelo Pantano (60), Elios Manzi (66), Matteo Piras (66), Manuel Lombardo (73), Manuel Parlati (73), Bright Maddaloni (81), Jean Carletti (100).