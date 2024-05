A che ora Arnaldi-Machac oggi e dove vederlo in tv: programma ATP Roma 2024, streaming

Oggi, giovedì 9 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio negli Internazionali d’Italia 2024 di Roma. Il ligure giocherà sul campo centrale il suo incontro con il ceco Tomas Machac. Non sarà un esordio semplice per Arnaldi, opposto a un giocatore che per caratteristiche gli ha sempre dato problemi e contro cui non ha mai vinto.

Vedremo se l’allievo di Alessandro Petrone saprà trovare le contromisure al gioco del suo avversario, cercando un tennis più regolare e non di strappi, andando a pizzicare più volte il lato destro di Machac, che non è così solido come quando esegue il rovescio. Verosimilmente, le condizioni della terra rossa del Foro Italico saranno piuttosto lente e vedremo chi riuscirà ad adattarsi al meglio.

Arnaldi ha voglia di proseguire nel percorso e far vedere le sue qualità. Il classe 2001 del Bel Paese, indubbiamente, ha dimostrato di essere un giocatore di alto livello, ma dovrà trovare un po’ più di ordine nel suo gioco, specialmente quando si tratta di spingere con il dritto, un colpo più costruito con cui spesso commette troppi errori gratuiti.

La partita tra Matteo Arnaldi e Tomas Machac, valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia di Tennis a Roma, sarà la terza sul campo centrale (inizio programma dalle 11.00). La copertura dell’incontro sarà affidata ai canali di Sky Sport, nel caso specifico Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ARNALDI-MACHAC ATP ROMA 2024 OGGI

Giovedì 9 maggio

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [29] Linda Noskova CZE vs [WC] Lucrezia Stefanini ITA

2. [Q] Zizou Bergs BEL vs [PR] Rafael Nadal ESP (non prima ore: 13:00)

3. Tomas Machac CZE vs Matteo Arnaldi ITA

4. [1] Iga Swiatek POL vs [Q] Bernarda Pera USA (non prima ore: 19:00)

5. Dusan Lajovic SRB vs Lorenzo Sonego ITA (non prima ore: 20:30)

PROGRAMMA ARNALDI-MACHAC ATP ROMA 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) a seconda delle esigenze di palinsesto.

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport