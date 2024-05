ATP Cagliari 2024: brutta sconfitta di Lorenzo Sonego con l’americano Nava

Prosegue anche a Cagliari il momento negativo di Lorenzo Sonego. Il piemontese sperava di trovare un po’ di continuità nel Challenger in Sardegna e invece si è fermato agli ottavi di finale per mano dell’americano Emilio Nava, numero 127 del mondo. Lo statunitense si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo poco più di ore di gioco, centrando l’acceso ai quarti, dove affronterà l’argentino Mariano Navone.

Eppure le occasioni per Sonego non sono mancate, visto che l’azzurro ha sfruttato solo due delle undici palle break avute a disposizione. Il piemontese ha sofferto soprattutto con la seconda di servizio, visto che ha vinto solamente il 38% dei punti con questo colpo.

Il match inizia malissimo per Sonego, che cede il servizio nel secondo game e vede Nava allungare sul 4-1. Il piemontese riesce a reagire e alla settima palla break strappa la battuta all’avversario nel settimo gioco. Il set scivola al tie-break, che viene vinto da Nava per 7-4.

Sonego difende una palla break in apertura e poi è lui a togliere il servizio all’americano. Nava, però, trova l’immediato controbreak e nel quarto game salva altre due palle break. L’americano ne annulla un’altra nel sesto game e alla fine riesce lui a togliere il servizio all’azzurro nel nono game. Nava chiude 6-4 e accede ai quarti.