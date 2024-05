Ivan Zaytsev verso un futuro nel beach volley? Daniele Lupo aspetta il sì dello Zar. E a Los Angeles…

Non ci sono ancora certezze ma la notizia è nell’aria. Ivan Zaytsev potrebbe tornare al beach volley, uno dei primi amori della sua vita sportiva che lo ha visto conquistare anche un titolo tricolore con Domenghini nel 2008. Lo Zar ha concluso la sua stagione indoor a Civitanova e sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di impegnarsi in modo professionale nel beach volley, magari cercando di dare la caccia a quell’oro olimpico solo sfiorato con la nazionale di volley (bronzo a Londra e argento a Rio).

Per ora si tratta di voci e di ipotesi ma la partecipazione di Zaytsev al King e Queen of the Beach vi Civitanova riservato ai giocatori di serie A e confermato ieri da Fulvio Taffoni e dalla sua organizzazione, non ha fatto che alimentare ulteriori rumors attorno all’ex opposto azzurro.

L’altro tassello mancante è arrivato da poco perchè Fosco Cicola, allenatore di Daniele Lupo ed Enrico Rossi, ha appena fatto saper e con un comunicato stampa di rinunciare all’incarico e dunque l’impressione è che Lupo e Rossi non giocheranno più assieme dopo aver fallito il tentativo disperato di reinserirsi nei giochi per la qualificazione olimpica. Questo significa che Daniele Lupo è in cerca di un nuovo compagno in vista del prossimo quadriennio olimpico e lo Zar risponderebbe alle caratteristiche giuste: si metterebbero assieme due giocatori tecnici (Zaytsev in passato, ad inizio carriera, ha giocato alzatore) e la qualità sarebbe assicurata. La coppia potrebbe essere allenata, altra voce proveniente dall’Emilia, da Marco Solustri, attuale diesse del Mutina Beach a Modena e tecnico di Rossi/Carambula ai tempi della qualificazione per i Giochi di Tokyo.

È molto probabile che Lupo e Zaytsev affrontino la stagione estiva 2024 come banco di prova per poi decidere se proseguire o meno in questo cammino. Lo Zar nel 2028, quando sono in programma i Giochi di Lo Angeles, avrà 39 anni, un’età non verde ma nemmeno troppo avanzata per un giocatore di beach volley. Si potrebbe anche fare e sarebbe per lui la chiusura di un cerchio che più di una volta è balenata nella mente del giocatore di Civitanova negli ultimi anni.