Italia-Repubblica Dominicana oggi in tv, Nations League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi giovedì 30 maggio (ore 06.30) si gioca Italia-Repubblica Dominicana, match valido per la Nations League 2023 di volley femminile. Le azzurre proseguiranno la propria avventura a Macao (Cina), dove hanno sconfitto la Francia nell’incontro d’apertura. Dopo aver vinto quattro partite consecutive, le ragazze del CT Julio Velasco andranno a caccia di un nuovo successo sfidando un avversario particolarmente insidioso, fisico, dotato di buona potenza e decisamente combattivo.

L’Italia vuole macinare punti importanti per avvicinarsi alla qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e potrà contare su tutte le big. La nostra Nazionale potrà infatti fare affidamento sulla bomber Paola Egonu, sulle schiacciatrici Myriam Sylla e Caterina Bosetti, sulle centrali Sarah Fahr e la capitana Anna Danesi, sulla palleggiatrice Alessia Orro, sul libero Monica De Gennaro. A disposizione l’opzione Ekaterina Antropova.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Repubblica Dominicana, match valido per la Nations League 2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-REPUBBLICA DOMINICANA VOLLEY OGGI

Giovedì 30 maggio

Ore 06.30 Italia vs Repubblica Dominicana – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-REPUBBLICA DOMINICANA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.