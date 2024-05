Italia-Montenegro, Qualificazioni Mondiali 2025: le date di andata e ritorno del playoff, orari, tv, streaming

Italia-Montenegro: gli azzurri della pallamano ci credono. Al Pala San Giacomo di Conversano si gioca l’andata del terzo e ultimo turno del percorso relativo alle Qualificazioni ai Mondiali 2025, a cui gli uomini del dt Riccardo Trillini proveranno ad approdare, dopo tantissimi anni di assenza.

Primo atto, 60 minuti da non sbagliare per andare poi a Podgorica, nel ritorno del 12 maggio, a cercare di ottenere un pass storico per il torneo iridato del prossimo anno.

L’Italia è arrivata a questo punto eliminando prima la Turchia e poi il Belgio e ora non vuole fermarsi cercando di concretizzare quanto fatto nei primi due turni del suo cammino.

Lo scontro tra Italia e Montenegro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena (canale 204 del telecomando) e, in streaming, su PallamanoTV oltre che su Sky Go e Now TV. Di seguito il programma completo.

ITALIA-MONTENEGRO, QUALIFICAZIONI MONDIALI 2025 PALLAMANO: PROGRAMMA COMPLETO

9 maggio

Ore 20:00 – Italia-Montenegro – Diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go, NOW e Pallamano TV

COME SEGUIRE ITALIA-MONTENEGRO IN TV E STREAMING

Diretta tv: diretta su Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: pallamano tv, Sky Go, Now Tv

Foto: FIGH