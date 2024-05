Italia-Germania oggi in tv, orario Nations League volley 2024: programma e streaming

Oggi mercoledì 22 maggio (ore 22.30) si gioca Italia-Germania, match valido per la Nations League 2023 di volley maschile. Gli azzurri incominciano la propria avventura nel prestigioso torneo internazionale, l’avventura inizia a Rio de Janeiro. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi vogliono incominciare il proprio cammino con il piede giusto e andranno a caccia del successo in terra brasiliana. L’Italia è chiamata a fare bene in Nations League perché al termine della fase preliminare si chiuderà il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

L’obiettivo è molto vicino per i nostri portacolori, ma non bisognerà farsi sorprendere. Riflettori puntati sul palleggiatore Simone Giannelli, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, sui centrali Gianluca Galassi e Simone Anzani, sull’opposto Yuri Romanò, sul libero Fabio Balaso.In rosa anche il giovane bomber Alessandro Bovolenta, il centrale Roberto Russo, i martelli Luca Porro e Francesco Recine, il regista Riccardo Sbertoli. Dall’altra parte della rete ci saranno avversari molto temibili e da non sottovalutare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, match valido per la Nations League 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Rio de Janeiro sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA VOLLEY OGGI

Mercoledì 22 maggio

Ore 22.30 Italia vs Germania – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.