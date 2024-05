IndyCar, il mese di Indianapolis scatta con il GP sul road course

Primo appuntamento di una lunga serie presso l’Indianapolis Motor Speedway per quanto riguarda la NTT IndyCar Series. Manca sempre meno alla quarta manifestazione del 2024, prova che si disputerà all’interno del road course che sorge nel catino di Speedway.

La pista che in passato ha accolto anche la massima formula attende una nuova corsa tutta da vivere con una settimana di scarto dalle qualifiche della Indy500, evento che commenteremo a fine mese in concomitanza con il week-end in cui gli Stati Uniti d’America celebrano il ‘Memorial Day’. Alex Palou è l’osservato speciale, campione in carica che ha vinto nel 2023. Lo spagnolo di Ganassi tenta di confermarsi, il catalano insegue la prima gioia della stagione con la propria riconoscibile auto #10.

L’iberico vanta un sigillo nel ‘Sonsio Grand Prix’, il 27enne condivide un posto nell’albo d’oro in compagnia di Colton Herta (2022), Rinus VeeKay (2021) e Will Power (2015, 2017, 2018). Menzione d’onore per il veterano australiano di casa Penske, il più vincente di sempre in compagnia del francese ex campione e vincitore della Indy500 Simon Pagenaud (2019-2016-2014).

Nell’entry list spicca la separazione tra David Malukas ed Arrows McLaren. Il 22enne nativo di Chicago ha perso il proprio posto nello schieramento dopo aver saltato i primi round per un infortunio, l’americano è stato rimpiazzato da marzo ad oggi dal francese ex FIA F2 Theo Pourchaire e dal britannico pilota Hertz Porsche per il FIA World Endurance Championship Callum Ilott. Menzione speciale, invece, per Luca Ghiotto, nuovamente in scena con i colori di Dale Coyne Racing come accaduto in Alabama. Seconda apparizione nella NTT IndyCar Series per il nostro connazionale che settimana scorsa ha gareggiato in European Le Mans Series nella classe LMP2 in quel di Le Castellet.

Ricordiamo che la IndyCar Series 2024 disputerà una singola prova all’interno del road course di Indianapolis e non due come accaduto negli ultimi anni. Gli organizzatori hanno annullato il secondo evento estivo che si è tenuto per due anni in concomitanza con la prova valida per la NASCAR Cup Series. Le stock car torneranno a gareggiare sull’ovale nel 2024, una decisione che automaticamente ha portato all’abbandono della doppia gara sul medesimo tracciato.