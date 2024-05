Il tabellone di Sinner al Roland Garros: evitati tanti spauracchi, ma ogni partita sarà un’incognita

Si è conclusa la cerimonia di sorteggio del tabellone principale di singolare maschile del Roland Garros 2024 di tennis: l’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del mondo, essendo accreditato della seconda testa di serie, era già certo di essere inserito nella parte bassa del main draw. Fato, almeno sulla carta, amico di Jannik Sinner, che ha evitato molte mine vaganti.

La misura del possibile cammino dell’azzurro, però, sarà data dalle sue condizioni fisiche, dato che nei tornei del Grand Slam si gioca al meglio dei cinque set. Per questo motivo, anche un match in cui sulla carta l’azzurro partirà favorito, potrebbe invece nascondere delle insidie. L’urna, però è stata benevola con l’azzurro, che dai quarti ai sedicesimi ha pescato sempre il peggio classificato tra i potenziali avversari del seeding.

Nel primo turno l’azzurro affronterà lo statunitense Christopher Eubanks, ed in caso di successo se la vedrà al secondo turno contro il vincente tra il transalpino Richard Gasquet ed il croato Borna Coric. Il primo incrocio con le teste di serie potrebbe arrivare ai sedicesimi, contro il britannico Cameron Norrie, numero 32, il quale però a sua volta nell’eventuale secondo turno affronterà uno tra il britannico Andy Murray e l’elvetico Stan Wawrinka.

All’altezza degli ottavi di finale per Jannik Sinner potrebbe arrivare il primo test più probante, quello contro il cileno Nicolas Jarry, numero 16 del seeding, mentre occorrerà attendere almeno i quarti di finale per una sfida con un top ten della classifica mondiale, che sulla carta dovrebbe essere il polacco Hubert Hurkacz, numero 8 del seeding, il quale per dovrà fare attenzione al numero 10, il bulgaro Grigor Dimitrov.

Si preannuncia una sfida tutta da godere quella potenziale all’altezza della semifinale, contro l’iberico Carlos Alcaraz, numero 3, inserito nella parte bassa del tabellone, mentre l’eventuale finale contro la testa di serie numero 1, il serbo Novak Djokovic, potrebbe anche mettere in palio la vetta del ranking ATP, a patto che il balcanico giunga in finale a Ginevra (altrimenti Sinner con la finale a Parigi sarà certo dell’approdo al numero 1 del mondo).

TABELLONE MASCHILE ROLAND GARROS 2024

(1) Djokovic vs (WC) Herbert

Carballes Baena vs Lestienne

Monfils vs Seyboth Wild

Galan vs (30) Musetti

(23) F. Cerundolo vs Hanfmann

O’Connell vs Q/LL

Fognini vs Van De Zandschulp

Cachin vs (14) Paul

(12) Fritz vs Coria

Lajovic vs Safiullin

Popyrin vs Kokkinakis

Q/LL vs (22) Mannarino

(28) Etcheverry vs Cazaux

Rinderknech vs (WC) Walton

Q/LL vs Davidovich Fokina

Mensik vs (7) Ruud

(4) Zverev vs Nadal

Goffin vs (WC) Mpetshi Perricard

Hijikata vs Darderi

McDonald vs (26) Griekspoor

(18) Khachanov vs Nagal

Q/LL vs Giron

Cobolli vs Q/LL

Evans vs (13) Rune

(11) De Minaur vs Michelsen

Munar vs Bautista Agut

Q/LL vs Struff

Q/LL vs (19) Bublik

(31) Navone vs Carreno Busta

Borges vs Machac

Q/LL vs Kecmanovic

Koepfer vs (5) Medvedev

(6) Rublev vs Daniel

Martinez vs Tirante

Nardi vs (WC) Muller

Arnaldi vs (29) Fils

(17) Humbert vs Sonego

Zhang vs Vukic

Djere vs Altmaier

Fucsovics vs (9) Tsitsipas

(15) Shelton vs Gaston

Nishikori vs Q/LL

Purcell vs Q/LL

Nishioka vs (21) Auger-Aliassime

(27) Korda vs (WC) Mayot

Ruusuvuori vs Kwon

Draper vs Q/LL

Q/LL vs (3) Alcaraz

(8) Hurkacz vs Q/LL

(WC) Moreno de Alboran vs Nakashima

Van Assche vs Shapovalov

Q/LL vs (25) Tiafoe

(24) Tabilo vs Q/LL

Thompson vs Marterer

Marozsan vs Q/LL

Kovacevic vs (10) Dimitrov

(16) Jarry vs Moutet

Shevchenko vs Karatsev

(WC) Atmane vs Ofner

Q/LL vs (20) Baez

(32) Norrie vs Kotov

Wawrinka vs Murray

(WC) Gasquet vs Coric

Eubanks vs (2) Sinner