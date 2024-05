Roland Garros, lo scherzo del sorteggio: sarà Nadal-Zverev al primo turno! Si rievoca un incubo per il tedesco

La mina vagante Rafael Nadal faceva paura a tutti (big e non) in vista del sorteggio del Roland Garros 2024. Il fuoriclasse spagnolo, 14 volte vincitore dello Slam parigino sulla terra battuta, era infatti escluso dal novero delle 32 teste di serie e poteva incrociare chiunque sin dal primo turno del tabellone principale (potenzialmente anche il n.1 al mondo Novak Djokovic).

Ebbene, per uno scherzo del destino, il maiorchino è stato abbinato ad Alexander Zverev per la riedizione di quell’incredibile semifinale del Roland Garros 2022 che il tedesco fu costretto ad abbandonare in corso d’opera per un grave infortunio alla caviglia, lasciando via libera al fenomeno di Manacor verso il suo (ad oggi) ultimo titolo Major.

Due anni più tardi Sascha è ormai tornato ai massimi livelli e si presenta a Parigi dopo aver trionfato al Foro Italico, mentre Rafa sta effettuando di fatto la sua “Last Dance” sul rosso in seguito ai tanti problemi fisici dell’ultimo biennio. 7-3 in favore di Nadal il bilancio complessivo dei precedenti ufficiali a livello ATP, che diventa però un 5-1 ancor più pesante sulla terra. In ogni caso si preannuncia un match di primo turno dai molteplici significati e che potrebbe anche rivelarsi fondamentale nell’economia del torneo.