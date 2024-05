Il tabellone di Matteo Berrettini a Roma: derby alla portata, poi un francese in rapida ascesa

Un gradito ritorno. Matteo Berrettini, dopo aver saltato per infortunio le ultime due edizioni, sarà al via degli Internazionali d’Italia 2024. Nel torneo di casa, Matteo vorrà assaporare le sensazioni di un tempo e si augura di compiere un bel percorso. Il sorteggio di oggi, la cui cerimonia si è tenuta nell’affascinante scenario della Fontana di Trevi a Roma, ha riservato al classe ’96 del Bel Paese un altro azzurro, ovvero Stefano Napolitano, in tabellone grazie alla wild card di cui era impossesso proprio Berrettini.

Vista però la defezione del ceco Jiri Lehecka, il finalista di Wimbledon 2021 ha avuto accesso al main draw senza inviti degli organizzatori. Un incrocio alla portata del 28enne romano, ma Napolitano viene da una grande stagione per ora e non va sottovalutato. Qualora Berrettini proseguisse si troverebbe il mancino Ugo Humbert. Un cliente particolarmente scomodo il francese, in grado di sviluppare un tennis molto efficiente.

Nel terzo turno vi potrebbe essere anche Matteo Arnaldi tra i possibili avversari di Berrettini, oltre a Tomas Machac e a Nicolas Jarry. Negli ottavi di finale il pericolo numero uno è quello del russo Andrey Rublev, vincitore del Masters1000 di Madrid. Nei quarti di finale vi potrebbe essere un altro vincitore di un titolo 1000 quest’anno, il greco Stefanos Tsitsipas.

In semifinale i nomi sono quelli di Daniil Medvedev, Holger Rune e chissà Rafa Nadal, mentre in Finale Novak Djokovic è in cima alla lista, a precedere Casper Ruud e Alexander Zverev.

TABELLONE MATTEO BERRETTINI ATP ROMA 2024

Primo turno – Stefano Napolitano

Secondo turno – Ugo Humbert

Terzo turno – Matteo Arnaldi/Tomas Machac/Nicolas Jarry

Ottavi di finale – Andrey Rublev/Emil Ruusuvuori/Marcos Giron/Qualificato/Marton Fucsovics/Arthur Fils

Quarti di finale – Stefanos Tsitsipas/Felix Auger Aliassime/Alex de Minaur

Semifinale – Daniil Medvedev/Hubert Hurkacz/Holger Rune/Rafa Nadal

Finale – Novak Djokovic/Casper Ruud/Alexander Zverev/Grigor Dimitrov

TABELLONE MASCHILE ATP ROMA 2024

PARTE ALTA

(1) Djokovic bye

Q vs Safiullin

Mensik vs Hanfmann

(29) Tabilo bye

(20) Cerundolo bye

Gigante vs Zeppieri

Shevchenko vs Marozsan

(16) Khachanov bye

(12) Shelton bye

Kotov vs Michelsen

Zhang vs Galan

(19) Mannarino bye

(32) Thompson bye

Q vs Monfils

Kecmanovic vs Q

(6) Ruud bye

(3) Zverev bye

Q vs Vukic

Darderi vs Shapovalov

(28) Navone bye

(23) Griekspoor bye

Rinderknech vs Q

Borges vs Martinez

(15) Bublik bye

(11) Fritz bye

Evans vs Fognini

Q vs Cobolli

(24) Korda bye

(26) Musetti bye

Eubanks vs Q

Nishioka vs Ofner

(8) Dimitrov bye

PARTE BASSA

(6) Tsitsipas bye

Struff vs Cachin

Hijikata vs Munar

(27) Norrie bye

(18) Auger-Aliassime bye

Wawrinka vs Q

Carballes Baena vs O’Connell

(9) De Minaur

(13) Humbert bye

Napolitano vs Berrettini

Machac vs Arnaldi

(21) Jarry bye

(31) Fils bye

Q vs Fucsovics

Ruusuvuori vs Giron

(4) Rublev

(7) Hurkacz bye

Q vs Nadal

Seyboth Wild vs Q

(25) Etcheverry bye

(17) Baez bye

Lajovic vs Sonego

Altmaier vs Nardi

(10) Rune bye

(14) Paul bye

McDonald vs Karatsev

Koepfer vs Vavassori

(22) Tiafoe bye

(30) Davidovich Fokina bye

Popyrin vs Q

Draper vs Coric

(2) Medvedev bye