Il prossimo avversario di Lorenzo Musetti al Roland Garros: una sfida che vale il n. 1 del mondo!

Lorenzo Musetti si è qualificato al terzo turno del Roland Garros, sconfiggendo in tre set il colombiano Daniel Galan e il francese Gael Monfils. Il tennista italiano è però ora atteso dall’ostacolo più temibile sulla terra rossa di Parigi, dove va in scena il secondo Slam della stagione: all’orizzonte c’è infatti la sfida al fuoriclasse serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e vincitore di 24 Slam nel corso della propria leggendaria carriera.

Il 22enne, attuale numero 30 del ranking ATP, dovrà inventarsi un’autentica magia se vorrà mettere seriamente in difficoltà il 37enne, che nei primi due turni ha liquidato il francese Herbert e lo spagnolo Carballes Baena senza particolari patemi d’animo. Curiosamente Lorenzo Musetti potrebbe scrivere una pagina di storia del tennis italiano: se dovesse battere il ribattezzato Nole, infatti, regalerebbe il numero 1 del mondo a Jannik Sinner.

Sconfiggere uno dei giocatori più forti di sempre, tra l’altro proprio in uno Slam, e contemporaneamente permetterebbe a un proprio connazionale di prendere lo scettro dell’universo tennistico (impresa mai riuscita a un italiano) sarebbe davvero epocale. L’appuntamento è per sabato 1° giugno, quanto il toscano proverà a superarsi fronteggiando un rivale contro cui ha giocato cinque partite in carriera (il bilancio è di 4-1 in favore di Djokovic).

Il primo precedente risale al 2021, proprio al Roland Garros. L’azzurro vinse i primi due set degli ottavi di finale e poi subì la furiosa rimonta dell’avversario. Nel 2022 due netti ko tra Dubai e il Masters 1000 di Parigi, mentre nel 2023 Musetti ebbe la meglio sul numero 1 agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. L’ultimo confronto risale a poche settimane fa, sempre agli ottavi nel Principato, con il sigillo di Djokovic per 7-5, 6-3.