GTWC Europe, week-end in Romagna a Misano per la Sprint Cup

Parallelamente al GP dell’Emilia Romagna in quel di Imola vi sarà da divertirsi anche a Misano Adriatico con il secondo appuntamento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La più importante categoria al mondo riservata alle GT3 si appresta per vivere un fine settimana intenso con entrambe le corse che si svolgeranno nella giornata di sabato visti i successivi test a Spa-Francorchamps in vista della ventiquattro ore.

Maro Engel/Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48), vincitori in race-2 a Brands Hatch, sono provvisoriamente leader del campionato con 27p contro i 19.5 di Charles Weerts/Dries Vanthoor (Team WRT BMW #32). I belgi cercano una rivincita in Italia all’intero di un impianto in cui storicamente sono gli uomini da battere La coppia ha infatti vinto tutte e due le sfide del 2021 e del 2022 senza considerare l’affermazione sfiorata nel 2023 e gli acuti tra 2019 e 2020.

Presente ancora una volta, l’ultima per quanto riguarda la Sprint Cup, la BMW M4 GT3 #46 del Team WRT affidata a Valentino Rossi. L’ex centauro è atteso all’assalto con Maxime Martin, la coppia vinse la race-2 dello scorso anno dopo una gestione perfetta ai box e non solo. La coppia italo-belga cerca in ogni caso di rifarsi dopo un ritiro nell’ultimo week-end a Spa in occasione del terzo atto del FIA World Endurance Championship.

Saranno 36 le auto in pista, a differenza del Regno Unito vedremo all’opera anche i piloti della Bronze Cup. La classe citata si unisce a PRO, Silver e Gold per la prima tappa tricolore del GTWC Europe 2024, la seconda è prevista a settembre in quel di Monza sulla canonica distanza delle tre ore.