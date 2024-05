GTWC Europe, Audi sorride nel pomeriggio di Misano

Tresor Attempto Racing Audi #88 guida lo schieramento dopo la FP2 di Misano del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Christopher Haase svetta per 95 millesimi nei confronti della BMW M4 GT3 #32 del Team WRT, regolarmente affidata ai tre volte campioni della serie Dries Vanthoor/Charles Weerts.

Dinamic GT Porsche #54, Garage 59 McLaren #159, Tresor Attempto Racing Audi #99, Century Motorsport BMW #991 (Bronze) e Comtoyou Aston Martin #7 completano nell’ordine la classifica alla vigilia delle qualifiche che si terranno nella serata odierna.

18mo posto assoluto per la BMW #46 di Valentino Rossi/Maxime Martin. Tutti restano in ogni caso più che mai ravvicinati, in un secondo sono posizionate ben 25 delle trentasei auto presenti in Emilia Romagna per l’appuntamento di SRO.

Per la prima volta nella storia di Misano la battaglia contro il cronometro di entrambe le sessioni si terrà in notturna. Negli ultimi anni il campionato ha sempre corso con la luce naturale, solamente in passato la race-1 si disputava di sera.