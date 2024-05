Golf, primo round stellare di Schauffele nel PGA Championship. Francesco Molinari in zona cut

I migliori golfisti del panorama internazionale si immergono nel secondo Major del 2024. Siamo infatti giunti al termine del primo round del PGA Championship (montepremi 18 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1916 in cui si è scritta la storia di questo sport. Dopo le prime 18 buche guida la leaderboard uno sfavillante Xander Schauffele. Il trentenne californiano sigla un sontuoso -9 (62 colpi) bogey free all’esordio e lancia un forte segnale agli avversari.

Per il golfista di San Diego sono ben tre le lunghezze di vantaggio sui connazionali Tony Finau, Sahith Theegala e Mark Hubbard, capaci di completare la prima tornata con lo score di -6. Quinto posto a -5 e top ten completata dal nutrito gruppo composto dagli americani Tom Hoge, Maverick McNealy e Collin Morikawa, dal nordirlande Rory McIlroy, dal sudcoreano Tom Kim, dallo scozzese Robert McIntyre e dal belga Thomas Detry.

Sul percorso par 71 del Valhalla Golf Club di Louisville (Kentucky, Stati Uniti) la classifica è davvero molto corta alle spalle di Schauffele, con 63 partecipanti racchiusi in un fazzoletto di 6 colpi. Prima tornata altalenante per Francesco Molinari, che sigla un birdie ed un eagle bilanciati però da tre bogey. Il torinese è 65° alla pari con il par dopo le prime 18 buche e nel pomeriggio italiano dovrà lottare per evitare il taglio.

Tornando ai big solito avvio convincente per Scottie Scheffler, bravo a chiude con il punteggio di -4 che significa 12esima posizione. Per il numero uno incontrastato dell’Official World Golf Ranking un eagle, 4 birdie e 2 bogey. Bene anche Viktor Hovland, in 18esima piazza con lo score di -3, mentre Jon Rahm dovrà necessariamente cambiare passo. L’iberico è soltanto 47° con -1, ma può considerarsi soddisfatto rispetto al compagno di Ryder Cup Ludvig Aberg. L’asso svedese pasticcia chiudendo con il punteggio di +1 in compagnia tra gli altri di Tiger Woods. Nel pomeriggio italiano spazio al secondo round che porterà al fatidico cut.