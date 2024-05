Golf, Migliozzi è ottimo terzo dopo due giri del Volvo China Open. Guida uno scatenato Soderberg

Continua il periodo magico di Sebastian Soderberg, che cavalca l’onda positiva delle ultime settimane e vola via dopo due giri al Volvo China Open 2024. Lo svedese al giro di boa del torneo cinese del DP World Tour stacca la concorrenza e si issa al comando con il punteggio totale di -16. Sono ben tre colpi i di vantaggio sul più immediato inseguitore, l’inglese Paul Waring, e quattro su un ottimo Guido Migliozzi, che mette in campo un decisamente convincente secondo giro e si fa finalmente rivedere nelle zone alte del leaderboard.

Soderberg viene da due secondi posti consecutivi ed è deciso a salire l’ultimo gradino per alzare finalmente le braccia al cielo domenica pomeriggio. Una vittoria che avrebbe un peso specifico determinante, gli farebbe infatti imporsi anche nell’Asian Swing e staccherebbe un biglietto per il secondo Major stagionale, il PGA Championship, ormai alle porte. Lo svedese, dopo il -9 di ieri, parte dalla 10 ed è decisamente caldo: sono sei infatti i birdie realizzati fino alla 18, in quelle che sono le due prime nove, a fronte di nessun bogey. Primo errore che arriva alla 1, ma prontamente riscattato dai colpi guadagnati alla 6 e alla 8 sul finale del giro. Tutto questo danno a Soderberg un parziale di giornata di 65 (-7), per un totale di -16 e un dominio a metà settimana abbastanza lampante.

Seconda posizione a -13 appunto per Waring, che anche lui chiude le sue diciotto buche in 65 colpi con otto birdie e un bogey, arrivato al difficile par quattro della dieci. Arrivano segnali incoraggianti anche da Migliozzi, che conferma quanto buono di fatto ieri e rimane in scia per provare a battagliare per la vittoria nel fine settimana. Guido è terzo in solitaria con il punteggio di -12, frutto del più che positivo giro in 67. Buonissime le prime nove dell’azzurro, che segna i birdie alla 2, alla 5, alla 6 e alla 9, colorando di rosso anche la 11 e la 14. Quando era lanciato all’inseguimento di Soderbeg arriva il primo rallentamento con il bogey alla tremenda 15, e qualche occasione lasciata sul piatto nelle ultime tre buche gli ma mancare l’aggancio al secondo posto.

Sul percorso par 72 dell’Hidden Frace Golf Club (Shenzen) terzetto interessante al 4° posto a -11: Gordan Brixi, con il ceco che perde un colpo alla 18, lo spagnolo Adrian Otaegui, autore di un gran 66 ma anche lui rallentato dal bogey della 18, e lo svizzero Joel Girrbach. Settima posizione con lo score complessivo di -10 per il tandem composto dal sudafricano Zander Lombard e dal filippino Lloyd Jefferson Go, mentre completano la top-10 appaiati a -9 il transalpino Frederic Lacroix e l’austriaco Matthias Schwab.

Molto buona la prestazione di squadra degli azzurri, che in sei su otto giocheranno il weekend. Oltre a Migliozzi ieri c’era tra i primi dieci Filippo Celli, che oggi però rallenta, soprattutto nelle ultime nove chiuse in +3, e con un giro in stretto par scala al 25° posto. Sono ben tre gli italiani che condividono la 42esima piazza a -4: Lorenzo Scalise (70), Andrea Pavan (71) e Edoardo Molinari (71). Sul limite invece Matteo Manassero, che con il suo -3 complessivo (e di giornata) rimane al 58° posto con l’ultimo punteggio utile per poter proseguire il torneo. Rimangono fuori dal taglio invece Renato Paratore e Francesco Laporta, che chiudono rispettivamente al 102° e al 11° posto con il totale sopra par di +1 e +2.