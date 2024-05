Giro d’Italia, Tadej Pogacar: “Una giornata in meno alle spalle, ma quanto caldo!”

“Una giornata in meno che ci mettiamo alle spalle”. Tadej Pogacar commenta così l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2024. Lo sloveno ha conservato tranquillamente la maglia rosa, senza rischiare nulla, negli oltre duecento chilometri da Foiano di Val Fortore a Francavilla al Mare.

Il capitano della UAE Emirates ha patito solamente il caldo al termine di una tappa veramente lunga e con le squadre che attendevano solamente la volata finale: “Oggi è stata una giornata tranquilla, faceva molto caldo e lo abbiamo risentito, cercando di gestire le energie per il finale.

Continua la Maglia Rosa: “L’Alpecin non ha martellato sulla prima salita e non ha fatto azioni per mettere fuorigioco alcuni velocisti, mentre nella seconda parte sono andati forte ed inoltre avevamo anche tanto vento contro”.

Pogacar si è trovato un po’ invischiato negli ultimi chilometri ed oggi non ha aiutato i compagni per la volata finale, come invece era successo a Napoli: “Oggi non era possibile per me aiutare i compagni. E’ stata veramente dura tirare la volata, bisogna avere grande potenza. Ho deciso solo di mettermi al sicuro e tenermi nella posizione migliore”.