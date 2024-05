Giro d’Italia 2024, un cane attraversa la strada nella decima tappa. Corridori costretti a schivarlo

Una situazione molto pericolosa nel corso della decima tappa del Giro d’Italia 2024. Dopo il giorno di riposo, si è ripartiti per la Pompei-Cusano Mutri di 142 km. Una frazione pianeggiante soltanto nella prima parte, visti poi i tanti saliscendi. Un percorso che chiamava una fuga da lontano, come è avvenuto.

Una tappa breve in cui i 18 km finali tutti in salita andranno a caratterizzare l’andamento della frazione. L’erta verso Bocca della Selva è particolarmente lunga, ma non altrettanto dura, vista la pendenza media del 5.6% e senza grandi picchi.

Quando mancavano 66 km al traguardo, un episodio che ha fatto venire i brividi. Mentre i corridori stavano accorrendo, un cane ha attraversato la strada e i ciclisti sono stati costretti a fare dei numeri da circo per evitare questa “sortita” del povero cane. Non ci sarebbero state grosse conseguenze, però tanto paura.

Di seguito il video: