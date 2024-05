Giro d’Italia 2024, la tappa di domani Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare: percorso, altimetria, programma, orari, tv

Il Giro d’Italia 2024 è ricominciato oggi dopo il giorno di riposo e la seconda settimana entra subito nel vivo con l’arrivo in salita a Bocca della Selva. Ben più morbida sarà invece la tappa di domani da Foiano di Val Fortore a Francavilla al Mare.

PERCORSO

Saranno 207 i chilometri in questa undicesima frazione con 1850 metri di dislivello. Le difficoltà altimetriche sono praticamente tutte concentrate nella prima parte, con il GPM di terza categoria di Pietracatella (8,4 km al 5,4%). Poi qualche sali e scendi passando per il traguardo volante di Casacalenda e una seconda parte completamente pianeggiante e un arrivo in volata quasi scontato a Francavilla al Mare.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA UNDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

11a tappa – Mercoledì 15 maggio

Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare (207 km)

Orario partenza ufficiale: 12.15

Orario arrivo stimato: 16.57-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.15 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 11.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.15, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 11.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 11.50