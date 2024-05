Giro d’Italia 2024, Tim Merlier: “Non so che intenzioni hanno alcune squadre”. Kaden Groves: “Fuggitivi aiutati dalle moto”

Giornata da dimenticare in quel di Lucca per i velocisti al Giro d’Italia 2024. Nella quinta frazione della Corsa Rosa è infatti arrivata la fuga, con la vittoria di Benjamin Thomas che ha beffato il gruppo compatto. Occasione sprecata importante per le ruote veloci che non ne avranno tante altre da qui a Roma.

A commentare la situazione Tim Merlier: “Ho visto tattiche strane oggi, poi succedono queste cose. Quando non si lavora bene insieme, la fuga arriva fino in fondo. Faccio fatica a credere che ce l’abbiano fatta, perché anche noi siamo andati molto forte in gruppo”.

Il belga della Soudal-QuickStep fa polemica più o meno come Milan a fine gara: “Alcune squadre avevano come tattica quella di far staccare gli altri velocisti. Hanno praticamente fatto esplodere tutta la nostra squadra. Alla fine non è stata una giornata per i velocisti, quindi complimenti alla fuga”.

La risposta di Kaden Groves, velocista dell’Alpecin-Deceuninck, non è stata diretta: “Abbiamo speso molte energie all’inizio e penso che questo ci sia costato nel finale nel cercare di recuperare la fuga. I fuggitivi sono andati molto forte, immagino anche con un piccolo aiuto da parte delle moto… Ma in queste tappe accade di tanto in tanto. È stata una fuga fortissima e avevano anche il vento a favore”.