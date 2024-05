Giro d’Italia 2024: il borsino della tappa di oggi. Milan tra i favoriti d’obbligo in volata

Dopo una partenza scoppiettante che ha visto già Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ergersi a protagonista, il Giro d’Italia ‘rallenta’ la propria andatura. La terza frazione della Corsa Rosa sarà la giornata tra Novara e Fossano, di 166 chilometri, che sulla carta è adattissima ai velocisti che potranno dunque sfidarsi per la prima volta nonostante i due strappi di Cherasco e Fossano negli ultimi 20 chilometri.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.25

Per le volate il favorito parla italiano: ci riferiamo a Jonathan Milan. Lo sprinter della Lidl-Trek arriva con un anno di esperienza in più all’appuntamento, con la possibilità di poter sprigionare tutti i suoi cavalli in quel lungo rettilineo di 1300 metri. Ma i rivali non mancheranno, forse quest’anno la rosa delle ruote veloci è davvero ampia.

Chi parte alla pari con Milan è infatti Olav Kooij, l’uomo della Visma | Lease a Bike non dovrebbe avere problemi nelle ultime due salitelle che potrebbero impensierire però velocisti più puri come Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL), Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Chi potrebbe anche dire la sua è Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) che può difendersi sulle ultime rampe, dubbi invece su Caleb Ewan (Jayco-AlUla).

Se le salite dovessero essere più selettive di quanto preventivato, potrebbero rientrare nel discorso anche Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) e Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), mentre proverà a dire la sua anche l’azzurro Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling).

GIRO D’ITALIA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA TERZA TAPPA

***** Jonathan Milan, Olav Kooij, Tim Merlier

**** , Fernando Gaviria, Kaden Groves

*** Fabio Jakobsen, Juan Sebastian Molano, Phil Bauhaus

** Biniam Girmay, Caleb Ewan, Julian Alaphilippe, Max Kanter

+ Alberto Dainese, Ethan Vernon, Matteo Trentin