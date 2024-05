Giro d’Italia 2024, restano ancora 3 occasioni per Jonathan Milan: le tappe per incrementare il bottino

Jonathan Milan si conferma come uno dei velocisti più competitivi attualmente nel panorama internazionale: il friulano ha vinto l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2024 a Francavilla al Mare, la seconda in questo Giro, la terza in carriera nella Corsa Rosa.

Dopo la frazione di Andora, lo sprint di Milan non era stato perfetto a Napoli, quando la squadra aveva lavorato tutta per lui, ma non era riuscito a concretizzare il lavoro. In quel caso infatti il tempismo non era stato perfetto ed era stato anticipato da Olav Kooij, partendo troppo lungo. Un timing oggi trovato appieno, impostando la volata nella maniera perfetta.

Milan che potrebbe impreziosire ulteriormente questo suo Giro d’Italia, avendo altre occasioni a disposizione: ce ne sono almeno altre tre in questa Corsa Rosa, nella quale l’obiettivo rimane quello di arrivare a Roma per il secondo anno consecutivo con la maglia ciclamino.

Domani nella tappa dei muri con arrivo a Fano difficilmente i velocisti potranno avere spazio, decisamente più probabile invece nella frazione completamente piatta di dopodomani da Riccione a Cento. Fine settimana che sarà piuttosto duro tra salite e cronometro e sprinter che potranno quindi tornare in scena nell’unica tappa di tregua per gli uomini di classifica, ossia quella di giovedì 23 con arrivo a Padova. Infine, probabilmente lo scenario più prestigioso sarà quello finale a Roma, dove sarebbe bella una vittoria per celebrare la maglia ciclamino e un altro Giro da protagonista.