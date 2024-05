Giro d’Italia 2024, Phil Bauhaus: “Non mi piacciono questi finali, per fortuna siamo rimasti in piedi”

Phil Bauhaus ha concluso al terzo posto la quarta tappa del Giro d’Italia 2024. Il velocista tedesco della Bahrain-Victorious non ha potuto nulla contro Jonathan Milan, finendo dietro anche a Kaden Groves. Un buon risultato comunque per Bauhaus, che ieri non era riuscito ad entrare nella lotta per la vittoria, finendo quattordicesimo.

Bauhaus ha criticato il disegno della tappa, parlando di un finale pericoloso: “Ad essere sincero, non sono un fan di un finale come quello di oggi. Scendiamo a più di 80 chilometri all’ora con un intero gruppo. Non c’è bisogno di questo. Per me è più importante che tutti siano rimasti in piedi piuttosto che qualsiasi risultato”.

Ancora il velocista tedesco: “Ci prendiamo tutti molti rischi, perché ogni squadra ha bisogno di risultati. Gli sprint di gruppo sono sempre pericolosi, soprattutto se si arriva da una discesa come oggi”.

Un inizio di Giro complicato per la Bahrain, complice anche le sfortune capitate ad Antonio Tiberi, uomo di classifica della squadra. Bauhaus ha commentato così: “È stato già un inizio di settimana difficile per la nostra squadra, non avevamo ancora i risultati che volevamo. Un terzo posto al Giro è un buon risultato su cui costruire”.