Giro d’Italia 2024: il borsino della tappa di oggi. Primo arrivo in salita, Pogacar favorito, Tiberi la speranza azzurra

Arrivo in salita già alla seconda tappa: non è una cosa comune per il Giro d’Italia. E che salita: quest’oggi si ci gioca molto al Santuario di Oropa, teatro di quella grande impresa di Marco Pantani nella Corsa Rosa del 1999, quando venne penalizzato da un salto di catena e andò a passare tutti arrivando in solitaria. 11 chilometri con pendenze morbide fino a Favaro, dove si toccherà il 13% di picco massimo, per poi stabilizzarsi al 9% fino al traguardo.

Già qui può evidenziarsi la possibile superiorità di Tadej Pogacar. Il fenomeno sloveno della UAE Team Emirates arriva come il favorito d’obbligo di questo Giro e ovviamente anche degli arrivi in salita. C’è da chiedersi se vorrà immediatamente fare il vuoto sugli avversari su una ascesa comoda per le sue gambe oppure studiare i possibili avversari, ma per il primo arrivo in salita è lui il candidato numero uno alla vittoria.

Alle sue spalle tutti gli altri uomini di classifica di questo Giro. Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) proverà subito a dare battaglia accompagnato da Thymen Arensman, con lui Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL), Ben O’Connor (Decathlon Ag2R-La Mondiale) e perché no, la coppia tutta italiana della Bahrain-Victorious composta da Antonio Tiberi e Damiano Caruso.

Ma ci sono tanti nomi che potrebbero provare una sortita. A partire dall’esperienza di Nairo Quintana (Movistar) e Michael Woods (Isreael-Premier Tech) che potrebbe non essere marcato in maniera stretta non essendo solitamente un uomo di classifica. Sortita possibile anche per Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe) ed Esteban Chaves (EF Education-Easypost), oltre a Cian Uijtdebroeks (Visma | Lease a Bike) che tenterà di sparigliare le carte. In casa Italia occhio a Lorenzo Fortunato (Astana-Qazaqstan), su cui è da capire se potrà fare la sua corsa o se sarà in appoggio ad Alexey Lutsenko, al duo Matteo Fabbro-Davide Piganzoli della Polti-Kometa e a Giulio Pellizzari (VF Group Bardiani CSF Faizané) che vuole recitare il ruolo da protagonista assieme a Domenico Pozzovivo.

GIRO D’ITALIA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA SECONDA TAPPA

***** Tadej Pogacar

**** Geraint Thomas, Romain Bardet, Ben O’Connor

*** Antonio Tiberi, Nairo Quintana, Michael Woods, Cian Uijtdebroeks, Daniel Martinez

** Thymen Arensman, Juan Pedro Lopez, Lorenzo Fortunato, Giulio Pellizzari, Damiano Caruso, Esteban Chaves, Damiano Caruso

* Domenico Pozzovivo, Matteo Fabbro, Rafal Majka, Michael Storer, Davide Piganzoli