Giro d’Italia 2024, Tadej Pogacar: “Ero nervoso, ho impostato male la volata”

Tadej Pogacar non ha preso la prima maglia rosa del Giro d’Italia e già questa è una notizia: lo sloveno è arrivato terzo nella tappa di Torino, dietro a Narvaez e Schachmann allo sprint. Una volata non perfetta per il fenomeno della UAE Team Emirates, che comunque avrà un’altra occasione di prendere la maglia domani ad Oropa.

Queste le sue considerazioni a fine tappa: “Abbiamo cercato di controllare la corsa, ma purtroppo non era la nostra giornata. Sull’ultima salita ho dovuto accelerare perché il gruppo davanti aveva un vantaggio troppo grande. Ci ho provato, ho dato tutto quello che avevo. Una volta scollinato sapevo che battere Narvaez in volata sarebbe stato difficile“.

La tappa di domani potrebbe essere più adatta: “Ho lanciato il mio sprint da troppo lontano. Ero un po’ nervoso… Era da molto tempo che non facevo uno sprint con due avversari. Narvaez è più veloce di me ed avevo poche possibilità di vincere. Ho staccato alcuni dei leader della classifica generale, quindi ho buone gambe, il che è un buon segno. L’arrivo di Oropa è più adatto alle mie caratteristiche”.