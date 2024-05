Giro d’Italia 2024, Einer Rubio: “Contento della mia corsa, Pogacar è di un altro livello”

Il Giro d’Italia 2024 ha vissuto l’ennesima giornata nel segno di Tadej Pogacar, che ha conquistato la sua sesta vittoria in questa edizione della Corsa Rosa. Dietro al fenomeno sloveno si è creata una lotta per il podio della classifica generale, ma non ci sono stati scossoni in questa ventesima tappa. A chiudere con i migliori c’era anche il colombiano Einar Rubio, che ha concluso in quinta posizione, settimo nella generale.

Il corridore della Movistar è stato intervistato a fine tappa dai colleghi di InBi Magazine, parlando anche delle difficoltà di affrontare due volte il Monte Grappa: “Conoscevo bene il Monte Grappa, lo avevo già fatto anche nei dilettanti. Sapevo che era una salita dura e soprattutto farla due volte. Sono riuscito a stare con i migliori. Un bel finale di Giro d’Italia”.

Rubio commenta la sua prestazione nel Giro d’Italia 2024: “Sono contento del mio Giro d’Italia, era ancora meglio se fossi riuscito a guadagnare qualche posizione.

Sul dominatore di questo Giro d’Italia 2024: “Pogacar è di un altro livello. Dobbiamo lavorare e magari un giorno riusciremo ad essere come lui”