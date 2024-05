Giro d’Italia 2024, Cian Uijtdebroeks si ritira. Antonio Tiberi maglia bianca

Arriva un nuovo ritiro al Giro d’Italia 2024 e, in questo caso, è davvero pesante. Prima del via della frazione odierna, la numero 11, che porterà il gruppo da Foiano di Val Fortore a Francavilla al Mare, è arrivata la notizia che Cian Uijtdebroeks ha dovuto alzare bandiera bianca e salutare la Corsa Rosa.

Bandiera bianca, esattamente come la Maglia Bianca che il ciclista del team Visma – LAB indossava dopo un inizio di Giro davvero importante. Pochi minuti fa, invece, il suo team ha emesso un comunicato nel quale annunciata il forfait del belga classe 2003: “Il Giro d’Italia dovrà proseguire senza il sorriso più grande del gruppo. Siamo spiacenti di dover annunciare che Cian Uijtdebroeks è costretto ad abbandonare la corsa. Cian, infatti, non si è sentito bene nel corso degli ultimi giorni e, dopo la frazione di ieri, si è ammalato. Gli auguriamo un recupero veloce”.

Anche il profilo ufficiale della Corsa Rosa ha confermato la notizia aggiungendo che: “Sono in arrivo brutte notizie dal team Visma-LAB, dato che il corridore più sorridente del gruppo, e attuale Maglia Bianca, ha dovuto abbandonare la gara”.

A questo punto con il ritiro di Cian Uijtdebroeks, la nuova Maglia Gialla del Giro d’Italia 2024 è il nostro Antonio Tiberi che, fino a ieri sera, accusava 12 secondi di distacco dal belga. Ora il ciclista del team Bahrain Victorius, quinto in classifica generale, comanda la graduatoria con 56 secondi di margine su Filippo Zana.

The Giro will have to continue without the biggest smile of the peloton . We regret to announce that Cian Uijtdebroeks is forced to abandon the race. Cian did not feel well the past days and after yesterday’s stage, he fell ill. We wish you a speedy recovery pic.twitter.com/L80yasqb2j

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) May 15, 2024