Giro d’Italia 2024, Cian Uijtdebroeks: “Il mio obiettivo è arrivare più in alto possibile nella generale”

Cian Uijtdebroeks è attualmente al quinto posto della classifica generale del Giro d’Italia. Il belga, capitano del Team Visma | Lease a Bike, sta sicuramente disputando un’ottima corsa e concluderà la sua prima settimana in maglia bianca, sfruttando anche il crollo odierno dell’ex leader Luke Plapp. Per la graduatoria dei giovani ci sarà un duello ora con Antonio Tiberi, oggi protagonista come il belga nell’ottava tappa con arrivo a Prati di Tivo.

Queste le dichiarazioni di Uijtdebroeks alla fine della tappa sulla lotta per la maglia bianca: “Plapp mi aveva già detto stamattina che questa salita sarebbe stata molto difficile per lui. Sapevo che non è un corridore che punta alla classifica generale nelle tre settimane. Il mio obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile in classifica generale, non di conquistare la maglia bianca, ma è molto bello averla di nuovo con noi”.

Il corridore del Team Visma | Lease a Bike sul primo arrivo in salita di questo Giro: “Sono riuscito a respingere gli attacchi. Non era il giorno giusto per attaccare, perché era una salita veloce. La INEOS aveva ancora due corridori e la UAE aveva ancora Majka. Sapevo che avrebbero puntato allo sprint”.

Su Pogacar: “Certo era il favorito, ma non si può mai sapere con certezza. Quando ho risposto a Tiberi, lui era proprio lì. Si vedeva già che aveva buone gambe. Sappiamo anche che è velocissimo. Al momento è fortissimo e quando vede un’opportunità, la coglie”.