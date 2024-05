Giro d’Italia 2024, Antonio Tiberi respinto al vero esame sulle Alpi: sfuma il podio, per la maglia bianca è dura

Doveva essere il primo vero esame della sua ancor giovanissima carriera: diciamo che Antonio Tiberi è stato rimandato nel tappone che ha concluso la seconda settimana del Giro d’Italia 2024.

Dopo quattordici tappe praticamente perfette (salvo la sfortuna di Oropa con la doppia foratura), il laziale capitano della Bahrain-Victorious è andato in netta difficoltà negli ultimi dieci chilometri della frazione che arrivava sulle rampe del Mottolino al termine di 222 chilometri conditi da oltre 5000 metri di dislivello.

La quinta posizione in classifica generale è stata salvata dal corridore tricolore, così come la Maglia Bianca di miglior giovane, ma solo per pochissimo, visto che alle spalle a 19” c’è un Thymen Arensman che arriva a doppia velocità, dopo le difficoltà avute nella prima settimana: al momento l’olandese sembra essere favorito per top-5 e classifica under 25.

In ogni caso nulla è ancora perduto: una giornata no in un Grande Giro può esserci e c’è da sottolineare che questa è la prima opportunità avuta in carriera da parte di Tiberi per giocarsi le proprie carte da capitano. Domani fondamentale sarà affrontare al meglio il giorno di riposo per poi lanciarsi a tutta verso l’ultima settimana: sarà durissima, ma ci sono ancora tutte le possibilità per farsi valere.