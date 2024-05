Giro del Delfinato 2024: la sfida tra Remco Evenepoel e Primoz Roglic è già attesissima

Il Giro d’Italia è terminato da una settimana ma di tempo per rifiatare nel World Tour di ciclismo su strada al maschile ce n’è pochissimo, soprattutto in una stagione così intensa che prevede anche le Olimpiadi. Ecco che si guarda già al Tour de France e ovviamente la tappa di passaggio è quella del Giro del Delfinato.

PERCORSO

Sono otto le frazioni, con un percorso veramente durissimo: una cronometro di 34,4 chilometri, tutt’altro che pianeggiante, ma soprattutto ben cinque arrivi in salita. Fanno paura soprattutto le giornate con traguardo in vetta a Le Collet d’Allevard, che misura 11,2 chilometri e che ha pendenza media dell’8,1 per cento, e quella di Samoëns, con l’ascesa di 10 km con una pendenza media del 9,3 per cento. Sarà scontro tra scalatori.

Tappa 1 (02/06): Saint-Pourçain-sur-Sioule – Saint-Pourçain-sur-Sioule (172,5 km)

Tappa 2 (03/06): Gannat – Col de la Loge (142 km)

Tappa 3 (04/06): Celles-sur-Durolle – Les Estables (181,7 km)

Tappa 4 (05/06): Saint-Germain-Laval – Neulise (34,4 km, crono)

Tappa 5 (06/06): Amplepuis – Saint-Priest (167 km)

Tappa 6 (07/06): Hauterives – Le Collet d’Allevard (174,1 km)

Tappa 7 (08/06): Albertville – Samoëns 1600 (155,3 km)

Tappa 8 (09/06): Thônes – Plateau des Glières (160,6 km)

FAVORITI

Startlist di grandissima qualità dove la sfida più attesa è sicuramente quella tra Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) e Primoz Roglic (Bora-hansgrohe). Entrambi sono reduci dalla bruttissima caduta del Giro dei Paesi Baschi e tornano in gara dopo i rispettivi problemi fisici: passaggio importantissimo verso la Grande Boucle per il belga e lo sloveno che devono ritrovare la condizione per dimostrare di poter rivaleggiare con Tadej Pogacar. Oltre a loro, parlando di UAE Emirates, ecco Juan Ayuso pronto a dar spettacolo. Sempre in casa Spagna da non dimenticare il nome di Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers).

ITALIANI

A sorpresa nella startlist è presente il nome di Antonio Tiberi: la recente maglia bianca del Giro prosegue questo suo lungo mese spostandosi in Francia, vediamo se la condizione vista nel Bel Paese proseguirà anche in questa settimana. Attesa per Giulio Ciccone che, dopo i problemi di inizio stagione, vuole ritrovarsi lanciandosi verso il Tour. Altro nome da seguire è quello di Davide Formolo (Movistar).