Ginnastica artistica, sorteggiati i gironi della Final Six Scudetto: a Firenze si assegna il titolo di Serie A1

La Final Six Scudetto della Serie A1 di ginnastica artistica andrà in scena nel weekend del 25-26 maggio al PalaWanny di Firenze. Le migliori sei squadre della regular season hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo del massimo campionato italiano a squadre. Oggi si sono svolti i sorteggi dei gironi di semifinale, che si disputeranno sabato 25 maggio.

Tra le donne la Brixia Brescia sarà la grande favorita della vigilia. Le Campionesse d’Italia incroceranno la Renato Serra di Cesena e la Ginnastica Riccione nel gruppo B, mentre nel raggruppamento A ci saranno Ginnastica Civitavecchia, Artistica ’81 Trieste e Ginnastica Libertas Vercelli.

Tra gli uomini, invece, la Virtus Pasqualetti di Macerata difenderà il tricolore affrontando inizialmente Pro Carate e Palestra Ginnastica Ferrara nel girone A, mentre nel B si sfideranno Gymnastic Romagna Team, Spes Mestre e Giovanile Ancona. Accederanno alla finale di domenica 26 maggio le vincitrici dei gironi e la miglior seconda per punteggio tecnico.