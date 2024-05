F1 stasera in tv, GP Miami 2024: a che ora Sprint Race e qualifiche, programma Sky e TV8 in chiaro

Prosegue il fine settimana del Gran Premio di Miami 2024, valevole come sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Dopo Shanghai, viene subito riproposto in Florida il nuovo format dei weekend alternativi “sprint” con un programma diverso rispetto ai weekend normali: qualifiche sprint al venerdì, Sprint Race e qualifiche per la gara al sabato, con una sola sessione di prove libere.

LA DIRETTA LIVE DI SPRINT E QUALIFICHE DI F1 ALLE 18.00 E ALLE 22.00

Il programma del sabato vedrà il disputarsi della gara sprint (sulla distanza dei 19 giri, senza pit-stop obbligatorio), che assegnerà punti iridati ai primi otto classificati. Favorita assoluta per imporsi su questo tracciato è la Red Bull che ha già fatto la voce grossa dal venerdì, specie con Max Verstappen che ha già vinto le due gare che si sono disputate in Florida.

La Sprint e le qualifiche di Miami verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (la gara breve anche su Sky Sport 4K), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. TV8 manderà in onda invece in chiaro la Sprint in diretta e le qualifiche in differita alle ore 23.25. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.