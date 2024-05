GTWC Europe, Mercedes si candida per la pole a Brands Hatch. Top10 per Valentino Rossi

Mercedes si candida per la pole-position a Brands Hatch dopo le Pre-Qualifying del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Lucas Auer svetta nella seconda ed ultima sessione di libere del fine settimana, il tirolese precede con la riconoscibile AMG GT3 #48 Winward Racing Team MANN-FILTER la McLaren #159 Garage 59 e la Ferrari #71 AF Corse.

Boutsen VDS Mercedes #9, Comtoyou Aston Martin #7, Emil Frey Racing Ferrari #14 e WRT BMW #32 concludono la prima metà della graduatoria, mentre dobbiamo scorrere fino alla nona piazza per trovare la BMW M4 GT3 #46 di Valentino Rossi/Maxime Martin.

Non ci sono state interruzioni nella FP2 a differenza della prima sessione disputata questa mattina. I protagonisti si apprestano per disputare ora le qualifiche ufficiali che in via eccezionale si terranno già oggi in vista delle due qualifiche di domani.

La battaglia contro il cronometro sarà cruciale in vista delle due corse britanniche, superare nel noto impianto di Brands Hatch è notoriamente complicato. Ricordiamo che il pilota delegato per disputare la Q1 effettuerà successivamente la partenza della race-1 prima di cedere il volante al compagno di squadra.