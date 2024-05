F1, risultati e classifica FP1 GP Monaco 2024: Hamilton davanti a tutti, Leclerc quinto. Sainz, 10°, precede Verstappen

Il Mondiale di F1 2024 è proseguito oggi, venerdì 24 maggio, con il GP di Monaco, valido come ottava prova del calendario. Nel primo pomeriggio italiano si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60′, che fa da preludio alla seconda, in programma alle 17.00.

Primo posto per la Mercedes del britannico Lewis Hamilton, in testa in 1:12.169, davanti alla McLaren dell’australiano Oscar Piastri, secondo a 0.029, ed all’altra Mercedes del britannico George Russell, terzo a 0.126.

Quinto posto per la Ferrari del padrone di casa monegasco Charles Leclerc, staccato di 0.228, il quale fa meglio dell’altra Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, decimo a 0.785, mentre la Red Bull del leader del Mondiale piloti, il neerlandese Max Verstappen, chiude all’11° posto a 0.815.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP MONACO F1 2024

1. Hamilton L. Mercedes 1:12.169 32

2. Piastri O. McLaren +0.029 28

3. Russell G. Mercedes +0.126 32

4. Norris L. McLaren +0.227 30

5. Leclerc C. Ferrari +0.228 31

6. Alonso F. Aston Martin +0.606 26

7. Stroll L. Aston Martin +0.620 23

8. Tsunoda Y. RB +0.706 31

9. Ricciardo D. RB +0.732 33

10. Sainz C. Jr. Ferrari +0.785 32

11. Verstappen M. Red Bull +0.815 26

12. Perez S. Red Bull +1.060 26

13. Bottas V. Kick Sauber +1.079 25

14. Magnussen K. Haas +1.221 30

15. Albon A. Williams +1.256 31

16. Hulkenberg N. Haas +1.407 31

17. Sargeant L. Williams +1.981 33

18. Ocon E. Alpine +1.990 30

19. Zhou G. Kick Sauber +2.401 26

20. Gasly P. Alpine +3.405 8