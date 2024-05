F1: Mattia Binotto potrebbe tornare nel 2025. Un ruolo in Aston Martin?

Le difficoltà di Aston Martin nel Mondiale 2024 di F1 portano la scuderia britannica a pensare a una rimescolata del management in vista della stagione 2025.

Secondo quanto riporta Motorsport-Total, al vaglio ci sono tantissime possibilità sul tavolo fra cui, quella al momento più importante, porta al nome e al cognome di Mattia Binotto.

L’ex team principal della Ferrari, che ha salutato il circus nel 2022, potrebbe quindi tornare in Formula Uno, ma questa volta con un ruolo esclusivamente tecnico: quello di Chief Technical Officer, dove al momento non c’è più nessuno, visto che Andrew Green la scorsa stagione non è stato rimpiazzato dopo aver salutato la compagnia.

Nelle prossime settimane sono quindi attesi sviluppi per una Aston Martin che, se dovesse includere Mattia Binotto nella sua squadra, rimarrebbe comunque con Mike Krack da team principal e da CEO.