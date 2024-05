F1, la nuova griglia di partenza del GP di Imola: Piastri penalizzato, la Ferrari guadagna posizioni!

La griglia di partenza del GP di Emilia Romagna 2024, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola, ha subito un importante cambiamento a un’ora circa di distanza dalla conclusione delle qualifiche. Oscar Piastri è infatti stato penalizzato per impeding: il pilota della McLaren, secondo al termine della sessione, è stato retrocesso di tre posizioni. L’australiano è così scivolato dalla terza alla sesta piazza, facendo avanzare tre atleti sullo schieramento con cui domani si scatterà a Melbourne.

Lando Norris è stato promosso in seconda piazza, Charles Leclerc è balzato al terzo posto con la sua Ferrari, Carlos Sainz si è quadagnato la quarta piazzola al volante dell’altra Rossa. Un’ottima notizia per il monegasco e lo spagnolo della Scuderia di Maranello, che scatteranno dunque in seconda fila.

Max Verstappen conserva chiaramente la pole position con la sua Red Bull ed è il naturale favorito per la vittoria. Il tre volte Campione del Mondo. In terza fila ci sono così Piastri e George Russell con la Mercedes. Di seguito la nuova griglia di partenza del GP di Imola 2024.

GRIGLIA DI PARTENZA GP IMOLA F1 2024

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Oscar Piastri (McLaren), penalizzato di tre posizioni

6. George Russell (Mercedes)

7. Yuki Tsunoda (RB)

8. Lewis Hamilton (Mercedes)

9. Daniel Ricciardo (RB)

10. Nico Hulkenberg (Haas)

11. Sergio Perez (Red Bull)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Alexander Albon (Williams)

15. Pierre Gasly (Alpine)

16. Valteri Bottas (Kick Sauber)

17. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Logan Sargeant (Williams)