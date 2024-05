F1 in tv oggi, GP Imola 2024: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 19 maggio, andrà in scena il GP di Imola, settima tappa del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 15.00 e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Le Ferrari saranno in seconda fila dopo le qualifiche di ieri. Un time-attack al di sotto delle aspettative per le Rosse, che hanno anche beneficiato della penalità comminata all’australiano Oscar Piastri (McLaren), retrocesso in griglia di tre posizioni per impeding nei confronti del danese Kevin Magnussen (Haas). Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz partiranno dalla terza e quarta piazzola e cercheranno di lottare per il podio.

Dalla pole-position ci sarà come al solito Max Verstappen. L’olandese ha fatto letteralmente la differenza ieri e nel momento più importante ha dimostrato di essere il migliore a interpretare la situazione. Basti pensare che il suo compagno di squadra in Red Bull, Sergio Perez, sia rimasto escluso dalla Q3 e inizierà la gara dall’undicesima casella.

Il GP di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la diretta della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

F1 IN TV OGGI

Domenica 19 maggio

PROGRAMMA GP IMOLA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

