F1, GP Emilia-Romagna 2024: programma, orari, tv, streaming. Si corre a Imola dal 17 al 19 maggio

Dopo un fine settimana di riposo è già tempo di pensare al prossimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Nel corso del weekend in arrivo, infatti, andrà in scena il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna che avrà valenza di settimana tappa della stagione.

Sul tracciato di Imola le emozioni non mancheranno. Intanto si tornerà a gareggiare sulla pista romagnola dopo che, un anno fa, il fine settimana venne cancellato per colpa dell’alluvione che aveva devastato tutta la zona. A 12 mesi di distanza l’attesa è ovviamente enorme e siamo pronti per vivere una tre-giorni davvero interessante.

Sulla pista del Santerno come sempre saranno Max Verstappen e la Red Bull i grandi favoriti, ma Lando Norris, fresco di successo a Miami e la McLaren proveranno a confermare il passo in avanti compiuto in Florida. Tutta l’attesa, però, sarà sulla Ferrari. Nella gara di casa, infatti, la scuderia di Maranello porterà un notevole pacchetto di aggiornamenti, con la speranza di avvicinarsi in maniera corposa ai primi della classe.

Come seguire l’evento in tv? Il weekend si potrà seguire su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili in diretta e in chiaro le qualifiche e la gara. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it (qualifiche e gara). OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA 2024

Venerdì 17 maggio

Ore 13.30-14.30 Prove libere 1

Ore 17.00-18.00 Prove libere 2

Sabato 18 maggio

Ore 12.30-13.30 Prove libere 3

Ore 16.00-17.00 Qualifiche

Domenica 19 maggio

Ore 15.00 Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 in chiaro qualifiche e gara

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it per qualifiche e gara

Diretta testuale: OA Sport