F1, Fernando Alonso: “Newey? Una leggenda. Desidero da sempre lavorare con lui”

Come spesso capita negli ultimi tempi, a tenere in banco nella Formula 1 non sono tanto le gesta dei piloti in pista, quanto le notizie che provengono dal paddock. In tal senso il topic del momento è indubbiamente l’addio di Adrian Newey che, dal 2026, lascerà la Red Bull approdando probabilmente in un altro team. In occasione del classico media day dedicato al GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024, a tornare sull’argomento è stato anche Fernando Alonso, pilota che ha auspicato l’arrivo del genio britannico in casa Aston Martin.

“Desidero da sempre lavorare con lui, almeno per una volta – ha detto Alonso – Lo rispetto molto e penso che probabilmente sia uno dei migliori della Formula 1, una vera leggenda di questo sport. Ho avuto la fortuna di averlo avuto rivale, ho sempre corso contro le sue auto”.

L’ex Campione del Mondo ha quindi proseguito: “Avrò nel mio garage l’Aston Martin Valkyrie creata da lui: sarà un piccolo regalo avere una sua macchina. In passato ci siamo sfiorati un paio di volte, e ci siamo anche parlati. In questi incontri non c’erano solo Horner e Marko, ma anche lui; personalmente gli ho sempre mostrato il mio rispetto, così come ha fatto lui con me. Vedremo cosa succederà nel futuro“.

In ultimo l’iberico ha aggiunto: “Noi siamo molto soddisfatti del nostro reparto tecnico. Adrian è il migliore, ma la decisione spetta a Lawrence Stroll e a Adrian. Però non è certamente il desiderio di una persona singola che lo smuoverà, non sappiamo nemmeno se voglia lasciare la F1 o se abbia altri obiettivi”