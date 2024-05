F1, Fernando Alonso: “Meno certezze rispetto all’anno scorso. Mi aspetto di tutto”

Sembra non aspettarsi granché Fernando Alonso dal GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo fine settimana. L’ex Campione del Mondo è infatti reduce dal complicatissimo fine settimana di Imola, dove è stato costretto a chiudere nelle retrovie a causa di una prova deludente durante la qualificazione.

Insomma, a differenza lo scorso anno, l’Aston Martin approda nel Principato con meno certezze, ma con la consapevolezza di poter fare comunque bene malgrado la roller coaster a livello prestazionale della vettura. Intervenuto durante il classico incontro con la Spagna del giovedì, l’iberico ha rimarcato proprio quest’ultimo aspetto:

“Sono preparato a tutto. Non c’è dubbio che l’anno scorso avevamo maggiori speranze rispetto a quest’anno. Tutte le vetture sembravano molto forti nelle curve lente. Quindi Monaco era nel calendario come un’opportunità per noi”, ha detto Alonso. “Ma quest’anno non lo sappiamo, penso che abbiamo avuto degli alti e bassi. Ci siamo qualificati molto bene. Mi sono classificato terzo nelle qualifiche in Cina un mese fa. Quindi speriamo di ripeterci anche qui a Monaco”.

E riguardo il lavoro del team, Alonso ha sottolineato la grande competitività generale, con tanti team che hanno apportato delle modifiche alle proprie auto: “Penso che abbiamo aumentato le prestazioni della nostra vettura. Ma sembra che gli altri abbiano fatto un passo leggermente più grande del nostro e noi siamo scesi un po’ in termini di posizioni”.