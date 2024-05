MotoGP, Jorge Martin: “Ho fiducia per questo weekend. Il futuro? In tanti hanno bussato alla mia porta…”

Jorge Martin non vuole fermarsi. Il pilota spagnolo lo ha ribadito nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Montmelò, quindi, il portacolori del team Ducati Pramac cercherà di dare seguito alla splendida doppietta di Le Mans per confermare la sua fuga in classifica generale.

Dopo la doppietta in terra francese il padrone di casa è sempre più al comando con 129 punti contro i 91 di Francesco “Pecco” Bagnaia, quindi a quota 89 Marc Marquez ed Enea Bastianini, mentre a 81 troviamo Maverick Vinales. Come andranno le cose sulla pista catalana, laddove Jorge Martin non ha mai vinto in carriera?

Nel corso della conferenza stampa odierna, il pilota soprannominato “Martinator” conferma il suo ottimo momento: “Sono molto felice per gli ultimi risultati ma, come sempre, sono il passato. Nelle ultime due edizioni qui non sono andato male per cui vediamo come risponderà la moto in questo weekend. Spero di fare meglio dei due quarti posti del 2023. Di sicuro abbiamo le idee su come andare più forte”.

Il nativo di Madrid prosegue: “Un anno fa le Aprilia dimostrarono di essere ad un altro livello rispetto a tutti gli altri. Vedremo se lo saranno ancora e domineranno ancora la scena. Io farò di tutto per chiudere il gap e sono fiducioso di poterlo fare. Aprilia opzione anche per il futuro? Penso non abbia senso parlarne ora. Di sicuro in tanti hanno bussato alla mia porta, ma è presto…”.