F1, Charles Leclerc: “Gara difficile, sin dal via con un rischio notevole. Ora pensiamo agli aggiornamenti di Imola”

Charles Leclerc si tiene stretto questo risultato. Il pilota della Ferrari sorride dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Miami (Florida), sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato denominato Miami International Autodrome abbiamo assistito ad una gara davvero intensa e sorprendente. Tutti si aspettavano l’ennesimo trionfo di Max Verstappen, e invece il pacchetto di aggiornamenti portato dalla McLaren ha fatto davvero la differenza.

Il successo è andato infatti a Lando Norris (il primo della carriera) con un margine di 7.6 secondi su Max Verstappen, quindi terzo Charles Leclerc a 9.9. Quarto Carlos Sainz a 11.4, quinto Sergio Perez a 14.6, sesto Lewis Hamilton a 16.5. Completano la top10 Yuki Tsunoda, George Russell, Fernando Alonso e Esteban Ocon.

Al termine della gara odierna il pilota monegasco ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito sotto il podio. “Sin dal via è stato tutto complicato. Io non sono partito bene, quindi ho visto all’interno Perez che non aveva aderenza e ha fatto un gran bloccaggio. Sinceramente pensavo che ci saremmo toccati, invece tutto è andato bene”.

Il portacolori della scuderia di Maranello prosegue nel suo racconto: “Oggi un po’ di passo l’avevamo ma non abbastanza per vincere. Al massimo avrei potuto fare secondo. Abbiamo avuto anche un pizzico di sfortuna con la tempistica della Safety Car. Alla ripartenza, dopotutto, ero il pilota con le gomme più vecchie di tutti”.

Ultima battuta sul vincitore di oggi, e non solo: “Sono molto contento per Lando Norris. Era andato vicino alla vittoria in altre occasioni, ma per una serie di motivi non c’era ancora riuscito. Direi che è andato forte lungo tutto il weekend per cui bravissimo. Sapevamo che la McLaren sarebbe stata forte, ma non così tanto. Ora starà a noi portare gli aggiornamenti a Imola per andare a riprendere i primi”.