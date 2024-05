F1, Frederic Vasseur: “Sfortunati con la Safety Car ma il passo c’era. Ora testa a Imola per provare a vincere”

Frederic Vasseur sorride al termine del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato della Florida il team Ferrari ha conquistato un altro podio con Charles Leclerc ma, soprattutto, ha messo in mostra una buona prestazione nonostante sia l’unica squadra che non ha ancora portato novità in questa annata.

Il successo è andato a Lando Norris (il primo della carriera) con un margine di 7.6 secondi su Max Verstappen, quindi terzo Charles Leclerc a 9.9. Quarto Carlos Sainz a 11.4, quinto Sergio Perez a 14.6, sesto Lewis Hamilton a 16.5. Completano la top10 Yuki Tsunoda, George Russell, Fernando Alonso e Esteban Ocon.

Al termine della gara sul tracciato che si snoda attorno all’Hard Rock Stadium il team principal della Ferrari ha analizzato quanto avvenuto: “Sorpresi dalla McLaren? No, siamo in lotta con loro sin dall’inizio della stagione. Congratulazioni al team di Woking ed a Lando Norris per la sua prima vittoria della carriera. Siamo tutti contenti per lui”.

Il numero uno della scuderia del Cavallino Rampante analizza la gara: “Penso che dal nostro punto di vista abbiamo fatto bene. Il passo c’era anche se non avevamo portato aggiornamenti e siamo stati tutta la gara assieme a Max Verstappen. Peccato per le tempistiche della Safety Car, siamo stati un po’ sfortunati per quello. Il suo ingresso? Diciamo che è abituata a entrare davanti a Max e si è sbagliata – sorride – Noi piuttosto pensiamo a prendere i lati postivi di questo fine settimana. Sainz? Penalizzato dal via con quella manovra di Perez. Aveva un ottimo passo, anche lui non è stato favorito dalla Safety Car”.

A questo punto il mirino è già ben puntato verso il prossimo appuntamento di Imola: “Ci attende una delle gare più belle del calendario e sono sicuro che faremo meglio di oggi. Gli aggiornamenti? Si parla di qualche decimo se tutto andrà bene. Sarà più importante il lavoro che faremo in pista. Proveremo a lottare per la vittoria ma non sarà facile, perchè tutti hanno sempre novità”.