F1, Carlos Sainz: “Vogliamo regalare un bello spettacolo a Imola. Futuro? Non ci sono novità”

Giorno di conferenza stampa nel settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Il Circus fa rotta su Imola e nel celebre Autodromo Enzo e Dino Ferrari la scuderia di Maranello avrà voglia di regalare emozioni ai propri tifosi. La Rossa in occasione di questo week end introdurrà un pacchetto di aggiornamenti consistente sulla vettura e si spera che questi possano dare una mano al monegasco Charles Leclerc e allo spagnolo Carlos Sainz.

L’iberico ne ha parlato davanti ai microfoni: “Speriamo di avere un progresso in questo fine-settimana con gli aggiornamenti, anche se dipende molto dalla pista. A Miami avevamo un ottimo passo e la SF-24 è sembrata tornare alla normalità rispetto a Cina e Giappone. A Imola vogliamo regalare un gran bello spettacolo al pubblico presente“, ha dichiarato il madrileno.

C’è poi ancora tanta curiosità sul futuro di Sainz, che al termine di questa stagione lascerà la Ferrari visto l’arrivo del britannico Lewis Hamilton. Tante le voci sul suo conto, ma: “Non ci sono ancora notizie e non c’è motivo per avere fretta“. Allo spagnolo è stato anche chiesto cosa manchi alle nuove piste introdotte nel calendario, rispetto a tracciati storici come Imola, che rischia di non esserci nei prossimi anni in calendario. “Non c’è la sensazione di ‘old school’. Vanno mantenuti, magari migliorati in ottica spettacolo, nella loro anima. Tracciato come questo o Suzuka ti fanno sentire l’essenza della F1“.

A conclusione, l’iberico si è pronunciato sull’applicazione del regolamento non così coerente, legato alla sua sanzione a Miami, mentre nei confronti di Sergio Perez non sono stati presi provvedimenti: “Checo al via ha messo fuori due piloti ma lì non c’è stata penalità. Penso che non si dovrebbe guardare all’esito di un’azione per decidere il da farsi“.