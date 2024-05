F1, Carlos Sainz: “Non sono contento, cambiate le sensazioni dalle prove alla Sprint Qualifying”

Emerge un pizzico di rammarico da parte di Carlos Sainz al termine della Sprint Qualifying, sessione valida per la Sprint Race del GP di Miami, appuntamento numero sei del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota della Ferrari infatti dopo delle prove libere convincenti si è dovuto accontentare della quinta posizione in griglia di partenza.

Nello specifico l’iberico ha segnato un ritardo di +0.462 rispetto al pole man Max Verstappen, leader in 1:27.641 precedendo Charles Leclerc e Sergio Perez. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Madrid ha commentato quanto fatto:

“C’è stato uno strano cambiamento di comportamento dalle prove libere alla prima sessione di qualifica – ha detto Sainz – Abbiamo faticato a trovare l’aderenza e a mettere insieme i giri ed i settori. Dobbiamo certamente analizzare tutto e capire perché ho faticato“.

Sainz ha quindi proseguito: “Quando ho messo le soft ho fatto un buon giro, ma poi ho fatto un errore alla curva 17 e ho perso un po’ tutto. Non sono contento, ma spero di poter cambiare qualcosa domani”. E riguardo la gara corta: “Non so cosa aspettarmi. Le sensazioni durante le prove libere erano buone, ma poi nelle qualifiche non tanto. Quindi è difficile sapere in anticipo che cosa accadrà“.