F1, Carlos Sainz: “Frustrante la lotta con Ricciardo. Non avevamo molta velocità sul dritto anche con il DRS”

Carlos Sainz ha chiuso in quinta posizione la Sprint del Gran Premio di Miami 2024, sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari ha confermato dunque il piazzamento di partenza, restando bloccato alle spalle della Racing Bulls di Daniel Riccardo per oltre dieci giri e non riuscendo mai a completare la manovra di sorpasso fino alla bandiera a scacchi.

Si tratta di un risultato deludente per la Scuderia di Maranello e per il 29enne madrileno, penalizzato da un assetto probabilmente troppo carico sulla sua SF-24 che lo ha messo in difficoltà nel duello ravvicinato con l’australiano in termini di velocità in rettilineo nonostante l’utilizzo del DRS. “Penso che si sia visto perfettamente, non avevamo molta velocità sul dritto anche con il DRS“, il primo commento a caldo di Sainz ai microfoni di Sky Sport.

“L’accelerazione del motore Honda, anche in quarta, quinta e sesta marcia fa un bel step lì, e diventa molto difficile sorpassare in una pista come questa. C’era anche molto sporco fuori traiettoria, quindi non puoi fare una super staccata fuori dalla linea ideale. Sapevamo che questo poteva succedere con la nostra scelta di set-up, ma adesso ci concentriamo su domani con la gara importante“, aggiunge l’ex driver della McLaren.

Sulla lotta con Ricciardo, Carlos ha dichiarato: “Dal mio punto di vista è stata frustrante, sinceramente. Di sicuro Daniel ha fatto un buon lavoro ma ci mancava un po’ di top speed oggi“.