F1, a Imola il ricordo di Senna e Ratzenberger – VIDEO

Un weekend speciale. In occasione del GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024, la Formula 1 ha omaggiato due grandi icone del motorsport: Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. Il fenomeno brasiliano e l’austriaco sono stati celebrati sulla pista dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in un momento che rimarrà probabilmente tra gli highlights di questa stagione.

L’iniziativa, promossa da Sebastian Vettel, ha raggruppato tutti i piloti del circus stretti nel ricordo dei due colleghi scomparsi tragicamente quarant’anni fa proprio tra le curve della pista italiana. I protagonisti del Mondiale hanno indossato tutti una maglia celebrativa con i colori del Brasile impreziosita da una scritta esemplificativa: “Forever”. In prima battuta si è svolta una bella corsa di gruppo lungo il tracciato. Successivamente, il gruppo si è recato al monumento dedicato a Senna allestito nel Parco delle Acque Minerali. Non è mancata ovviamente la foto di rito, con i caschi e le bandiere dei due.

Vettel pilota ha raccontato la grandezza di Senna come uomo e come pilota, rimarcando anche l’eredità lasciata per gli sviluppi della sicurezza. Sebastian ha inoltre regalato un lucchetto e un bracciale, simboli di Senna e di Ratzenberger, invitando i piloti ad attaccarli a lasciarli per ricordo nelle reti della pista.

Quella avvenuta a Imola è sola la prima di numerose iniziative che proseguiranno anche nei prossimi giorni e che culmineranno nella giornata di domenica, quando Vettel guiderà la McLaren del 1993.

IL TRIBUTO DEI PILOTI DI F1 A SENNA E RATZENBERGER





LE ALTRE CELEBRAZIONI A IMOLA