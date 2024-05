Equitazione, Nations Cup Millstreet: Australia in testa dopo la prova di dressage

Il primo segmento della seconda tappa della Nations Cup 2024 di completo, in corso di svolgimento a Millstreet, è andato ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose nel dressage sul campo di gara irlandese.

A comandare la classifica è l’Australia che, a quota 99,4, precede di un non nulla – per ora – i “cugini” della Nuova Zelanda, secondi a 99,7, in un podio virtuale completato dal 103,2 degli Stati Uniti. In quarta posizione, più attardata, la Gran Bretagna (105,0) e in quinta a chiudere il ranking l’Irlanda padrona di casa a 107,4.

Domani si proseguirà con il secondo segmento, sempre del dressage, dedicato ovviamente agli individualisti, in una classifica che al momento è comandata dall’australiano Andrew Barnett, con 29,0, in sella a Go Tosca.

Sabato 1° giugno sarà poi il momento del salto ostacoli, mentre domenica si vivrà la prova conclusiva con il crosso country.