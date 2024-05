Dove vedere in tv Jacobs a Oslo: orario gara, canale, avversari, streaming

Marcell Jacobs ha bisogno di una scosso dopo l’opaca prestazione offerta a Ostrava. Il Campione Olimpico dei 100 metri si è espresso in un altissimo 10.19 in Repubblica Ceca e vuole dimenticare in fretta la serata del Golden Spike. Il velocista lombardo, che aveva aperto la stagione con un 10.11 a Jacksonvilla e che poi aveva corso in 10.07 a Roma, punta a riavvicinare i dieci secondi e a dare un segnale convincente in vista degli Europei di Roma, ormai distanti soltanto una settimana.

Marcell Jacobs tornerà in gara giovedì 30 maggio a Oslo (Norvegia), dove andrà in scena una tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L’azzurro scenderà in pista alle ore 21.04, impegnato nell’ultimo test prima della rassegna continentale. Doveva esserci l’attesa sfida con Fred Kerley, ma lo statunitense si è ritirato. Saranno altri gli avversari del nostro portacolori, si preannuncia una gara di grande spessore tecnico e agonistico.

Marcell Jacobs incrocerà il britannico Jeremiah Azu, che in stagione ha già stampato un roboante 9.97 (unico europeo sotto i dieci secondi in questa annata agonistica. Tra gli altri rivali spiccano lo statunitense Brandon Hicklin (9.94 nel 2014), il sudafricano Akani Simbine (10.01 in stagione, ma personale di 9.84), il giapponese Abdul Hakim Sani Brown (10.02). In lizza anche il camerunense Emmanuel Eseme e i giamaicani Yohan Blake e Rohan Watson.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario dei 100 metri a Oslo con Marcell Jacobs in pista.

CALENDARIO MARCELL JACOBS A OSLO

Giovedì 30 maggio

Ore 21.04 100 metri, con Marcell Jacobs – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena

