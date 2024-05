Dove vedere in tv Italia-Iran, Nations League volley 2024: orario, programma, streaming

Domani, venerdì 24 maggio (ore 22.30), si gioca Italia-Iran, seconda partita della nazionale maschile nella Nations League di volley 2024. I ragazzi di Fefè De Giorgi sono attesi dal secondo impegno settimanale contro il sempre ostico Iran, da prendere con la pinze. Importante sarà non distrarsi, per continuare il cammino nel migliore dei modi.

L’inizio è stato molto incoraggiante, con una secca e rotonda vittoria contro la Germania. L’Italia ha fatto un passo in avanti anche nel raggiungimento matematico della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, visto che la posizione nel ranking FIVB è sempre più solida. Una nazionale che ieri sera ha dominato in lungo e in largo i primi due set, ma ha fatto vedere di essere capace anche di rimontare, chiudendo la sfida con sei punti consecutivi dal 23-19 in favore dei teutonici.

Protagonista assoluto è stata Alessandro Michieletto, autentico mattatore e già uomo trascinatore della squadra azzurra. Si è visto anche un buonissimo Yuri Romanò, capace di incidere nei momenti del bisogno. Interessante la mossa del CT De Giorgi quando sono venute a galla difficoltà in attacco nel terzo parziale, fuori Daniele Lavia e dentro Paolo Porro. Il giovane classe 2004 si sta guadagnando a suon di prestazioni il ruolo di terzo martello, e anche ieri sera ha impattato benissimo la partita. Ora il mirino si sposta sull’Iran, con il sestetto che sarà ancora una volta quello titolare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Iran, esordio della nazionale azzurra nella Nations League 2024 di volley maschile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-IRAN NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE

Venerdì 22 maggio

Ore 22.30 Italia vs Iran (Rio de Janeiro) – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-IRAN: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.